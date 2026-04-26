Schianto tra auto e moto in via Diolo a Soragna | motociclista 53enne grave al Maggiore

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato nell'incrocio tra via Diolo e via Trieste a Soragna. La collisione è avvenuta mentre i veicoli transitavano nell'area. La moto coinvolta era condotta da un uomo di 53 anni, che è stato trasportato in condizioni gravi al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di verifica da parte delle autorità.

Un'auto e una moto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, mentre stavano percorrendo l'incrocio tra via Diolo e via Trieste a Soragna. Erano da poco passate le 21.30 di sabato 25 aprile quando i due mezzi sono venuti a contatto. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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