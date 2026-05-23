Schianto tra due auto lungo l' autostrada A1 elisoccorso sul posto | 20enne e 55enne feriti al Maggiore

Da parmatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente tra due auto si è verificato venerdì sera sull’autostrada A1, tra i caselli di Parma e Fidenza, in direzione Milano. Sul posto è intervenuto un elisoccorso per soccorrere due feriti, un uomo di 20 anni e un altro di 55. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Maggiore. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota.

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Nella serata di venerdì 22 maggio si è verificato un grave incidente stradale lungo l'autostrada A1 in direzione Milano, all'altezza del chilometro 117 tra i caselli di Parma e di Fidenza. Poco dopo le ore 21, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate violentemente. Due. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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