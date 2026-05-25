Schianto tra auto e moto a Parola il motociclista finisce nel canale | 64enne e 36enne al Maggiore

Da parmatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un motociclista di 36 anni è finito nel canale dopo uno scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto domenica sera lungo la via Emilia a Parola di Fontanellato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il 36enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Un 64enne alla guida dell'auto è stato portato in ospedale per controlli. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

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Grave incidente stradale nella tarda serata di domenica 24 maggio a Parola di Fontanellato, lungo la via Emilia. Per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, che è finito nel canale. L'allarme è scattato da subito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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