Schianto tra tre auto | un mezzo finisce nel canale traffico in tilt

Questa mattina a Udine si è verificato uno scontro tra tre automobili in viale Palmanova, vicino all’intersezione con via Umberto Carati. Durante l’incidente, uno dei veicoli è finito nel canale adiacente alla strada, causando rallentamenti e blocchi nel traffico della zona. La dinamica dell’incidente e le eventuali conseguenze sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Scontro tra tre automobili questa mattina, martedì 21 aprile, in viale Palmanova a Udine, all’altezza dell’intersezione con via Umberto Carati. Nell’impatto uno dei veicoli è finito nel canale a lato della carreggiata. Il bilancio è di una persona ferita.Soccorsi sul postoL’allarme è scattato.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Schianto tra due auto a Fontanelle di Roccabianca, una finisce nel canale: due feriti in ospedaleDue auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, mentre percorrevano la strada provinciale di Cremona in località Fontanelle, nel... Scontro tra auto sulla Lariana, traffico in tilt: tre feriti e autobus nel caosMattinata difficile lungo la strada per Bellagio, dove poco dopo le 9 di mercoledì 15 aprile 2026 si è verificato un incidente tra due auto a Faggeto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Boato nella notte a Mariano Comense, violento scontro tra auto: un ferito in ospedale; Incidente alle porte di Milano, schianto fra tre camion e un’auto; Paura all'alba ad Alghero: schianto tra due auto, conducente trasportato d'urgenza in ospedale; Incidente a Modena, 3 morti nello scontro frontale tra un camion per trasporto latte e un’auto. Cavalli in fuga dal maneggio finiscono sulla statale, maxi incidente con tre auto: cinque feriti, morto un animaleMaxi incidente sulla strada statale 36 Valassina, all’uscita della galleria di Monza in direzione sud. A provocarlo è stata una mandria di cavalli in fuga. Coinvolte ... leggo.it Schianto frontale tra Casale e Codogno: tre feriti e circolazione bloccataFrontale sulla Mantovana tra Casale e Codogno, tre feriti e sovrappasso ferroviario bloccato per più di un’ora. È ripresa infatti intorno alle 23 la circolazione lungo il tratto di 234 che collega le ... ilcittadino.it Perugia, incidente lungo la E45: schianto tra cinque veicoli Link all'articolo al primo commento facebook Tre persone coinvolte nello schianto poco prima delle 13 di lunedì 20 aprile: nessun ferito grave. Lunghe code e senso unico alternato tra via Roma e via dei Mille per consentire i soccorsi e i rilievi. x.com