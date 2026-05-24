Finisce fuoristrada con la moto Grave un 14enne rianimato sul posto e poi operato a Torrette

Un ragazzino di 14 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con la moto finita fuori strada. È stato rianimato sul posto e trasportato in codice rosso all'ospedale Torrette, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. L’incidente è avvenuto ieri sera, sabato 23 maggio, intorno alle 23 in via Marconi a Castelferretti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello scontro.

FALCONARA MARITTIMA – Un drammatico incidente è avvenuto ieri sera, sabato 23 maggio 2026, attorno alle 23 in via Marconi a Castelferretti.Un ragazzo di 14 anni infatti, per ragioni ancora al vaglio dei carabinieri che stanno conducendo le indagini, è finito con la sua moto fuori dalla sede. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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