È Davide Voria il giovane morto in moto sulla Lecco-Bergamo | era candidato a Bollate

Un giovane di 21 anni è morto in un incidente in moto avvenuto ieri lungo la strada tra Lecco e Bergamo, nel quartiere di Maggianico. La vittima, candidato alle elezioni comunali di Bollate come consigliere, era alla guida del veicolo quando si è verificato lo scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Aveva solo 21 anni ed era candidato alle elezioni comunali di Bollate come consigliere il motociclista che ha perso la vita nel tragico incidente di ieri lungo la Lecco-Bergamo, nel rione di Maggianico. La tragedia stradale a MaggianicoIl suo nome è Davide Voria e abitava proprio nel comune. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Davide Voria è morto in moto il giorno prima delle elezioni: si era candidato per il consiglio comunaleUn candidato al consiglio comunale è morto in moto il giorno prima delle elezioni amministrative a Bollate.

Ismael Pistis morto a 8 anni in un incidente in moto davanti al padre, era un giovane calciatore del TorinoLa scomparsa di Ismael Pistis, un bambino di 8 anni, ha sconvolto la comunità sportiva e non solo.