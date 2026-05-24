Davide Voria, 21 anni di Bollate, è deceduto in un incidente stradale avvenuto sulla strada tra Lecco e Bergamo. L’incidente è avvenuto ieri e Voria era candidato alle prossime elezioni comunali. La notizia è stata confermata oggi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle circostanze che lo hanno determinato.

Lecco, 24 maggio 2026 – È morto alla vigilia delle elezioni Davide Voria, il motociclista di 21 anni di Bollate che ieri ha perso la vita in un incidente stradale sulla Lecco – Bergamo a Lecco. Davide era candidato consigliere comunale alle elezioni amministrative in corso con la lista Bollate al Centro. Il cordoglio. “Con profondo dolore annunciamo che il nostro giovane candidato, Davide Voria, è venuto a mancare ieri in un tragico incidente in moto – annunciano proprio gli amici e gli altri candidati di Bollate al Centro –. Davide aveva scelto di mettersi in gioco per la sua città, con entusiasmo, passione e un grande desiderio di fare la sua parte per Bollate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - E’ Davide Voria, candidato consigliere comunale a Bollate, il centauro 21enne morto nell’incidente di Lecco

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