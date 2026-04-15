Il 2006 della Sef Stamura Ancona selezionato tra i 4 quattrocentisti che rappresenteranno l’Italia in Botswana Destiny Omodia azzurro ai Mondiali di staffetta

Nel 2006, la Sef Stamura Ancona ha scelto quattro atleti italiani da portare in Botswana per i Mondiali di staffetta. Tra loro, Destiny Omodia ha ricevuto la convocazione in nazionale e prenderà parte alla competizione prevista per i primi di maggio. La sua partecipazione rappresenta un momento importante per l’atleta e per il club, che ha contribuito alla sua crescita nel settore.

Era nell’aria da settimane, adesso è ufficiale. Convocazione in azzurro per Destiny Omodia che parteciperà ai Mondiali di staffetta in programma in Botswana a inizio maggio. Omodia, classe 2006, di Collemarino, famiglia di origine nigeriana, parteciperà alla 4x400 mista in quanto la 4x400 maschile non è riuscita a centrare la qualificazione nella gara del 3 aprile a Catania. Omodia però è stato selezionato tra i 4 quattrocentisti convocati per la mista. "Sicuramente una bella soddisfazione considerando che solo 4 atleti sono stati chiamati a rappresentare l’Italia al Mondiale" le parole del suo allenatore, il dorico Stefano Luconi. Il talento della Sef Stamura Ancona si è messo in mostra nel fine settimana a Foligno in una gara sulla distanza spuria dei 300 metri dove ha corso in 33’12.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il 2006 della Sef Stamura Ancona selezionato tra i 4 quattrocentisti che rappresenteranno l’Italia in Botswana. Destiny Omodia azzurro ai Mondiali di staffetta Leggi anche: Dongmo bronzo tricolore. La Sef Stamura esulta Sci di fondo, Mondiali Junior: bronzo azzurro nella staffetta mista a Lillehammer, quarta medaglia per l’ItaliaMilani, Pinzani, Pedranzini e Cagnati salgono sul terzo gradino del podio per il quarto anno consecutivo.