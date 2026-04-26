A Coreglia si avvicinano le prossime elezioni comunali, con la presentazione ufficiale della lista che sostiene il candidato sindaco Massimo Innocenzo Togneri. La lista si contrappone a quella del sindaco uscente, Marco Remaschi, dando così il via alla competizione elettorale. La presentazione si è svolta nelle scorse ore, con i candidati pronti a confrontarsi nelle prossime settimane.

Presentata la lista del candidato sindaco Massimo Innocenzo Togneri che dunque sfiderà il sindaco uscente, Marco Remaschi. La lista civica si chiama "Insieme per Coreglia e il Rinnovamento" e i candidati sono: Amerigo Notini, Alessandra Discini, Ciro Molinari, Davide Emanuele Sabatini, Fabio Zuffardini, Ivan Nannini, Giacomo Marchi, Nicholas Tilli, Pietro Frati, Tiziana Motroni, Valentina Lucchesi e Vanessa Pieri. "Vogliamo che il nostro programma nasca dall’incontro e dal dialogo. Per questo, inizieremo da subito a visitare le frazioni per presentare la lista e i dettagli del nostro progetto - ha spiegato Togneri agli interlocutori presenti...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni a Coreglia. Togneri sfida Remaschi. Presentata la lista civica

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