Un esponente politico noto ha espresso il suo sostegno a un candidato in vista delle prossime elezioni. Si tratta di un ex segretario regionale di un partito nazionale, ora membro di un coordinamento regionale di un altro movimento politico. La sua dichiarazione pubblica si concentra sull’individuazione del candidato ritenuto più adatto, senza ulteriori commenti o analisi. La notizia riguarda quindi una dichiarazione di endorsement ufficiale nel panorama politico locale.

L’endorsement è lanciato. Da parte di un personaggio politico conosciuto come Marco Remaschi, ex segretario regionale di Azione, adesso componente del coordinamento regionale di Avanti. L’ex assessore regionale all’agricoltura, considera un buon candidato Francesco Mastromei per Altopascio, per le amministrative del 2027. Tutto è partito dalla nostra anticipazione, con Mastromei in lizza per il dopo D’Ambrosio con uno schieramento civico. "Seguo con interesse l’evolversi delle dinamiche politiche interne alla maggioranza del Comune di Altopascio, città alla quale resto profondamente legato per storia personale, anche in vista delle prossime elezioni amministrative.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marco Remaschi gioca d’anticipo: "Mastromei è il candidato perfetto"

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