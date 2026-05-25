Schettini | Tornerò con qualcosa di nuovo senza banchi né lavagne E ricordate | studiate per voi non per il voto

Il professore di fisica più noto in Italia ha concluso il suo tour teatrale a Parma, con 100 mila presenze. Durante l'evento, ha condiviso un messaggio rivolto agli studenti, invitandoli a studiare per se stessi e non per ottenere un voto. Ha anche annunciato che tornerà con un progetto nuovo, senza banchi né lavagne. Al termine della performance, si è commosso, condividendo un pianto liberatorio e un abbraccio sul palco.

Un pianto liberatorio, un lungo abbraccio sul palco e un messaggio rivolto ai suoi studenti. Vincenzo Schettini, il professore di fisica più celebre d’Italia, fa un bilancio del suo tour teatrale concluso a Parma con un trionfo: 100 mila presenze. Ripercorrendo i momenti bui della polemica sui social, riafferma la sua determinazione a non arrendersi e lancia un monito ai più giovani. Il professore pugliese in un reel saluta, visibilmente commosso, il pubblico del Teatro Regio di Parma. “Quello che vedete alle mie spalle non ci sarà più, – ha annunciato dal palco in lacrime – È l’ultima sera che io faccio una lezione. La lascio con un’enorme nostalgia perché io sono un professore e continuerò sempre a fare il professore”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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