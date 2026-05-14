Bucchi ai ragazzi del liceo sportivo | Studiate credete in voi stessi e continuate a sognare

Stamattina, un noto allenatore che ha portato la squadra di una città in serie B ha incontrato gli studenti di un liceo sportivo in un evento dedicato all’educazione civica. L’obiettivo dell’iniziativa, intitolata “Io ti rispetto”, è promuovere i valori dello sport tra i giovani attraverso un progetto che mira a integrare insegnamenti di educazione civica. Durante l’incontro, l’allenatore ha incoraggiato gli studenti a studiare, a credere in se stessi e a continuare a sognare.

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Cristian Bucchi, l'allenatore che ha riportato l'Arezzo in serie B, stamani ha incontrato gli studenti del liceo scientifico con indirizzo sportivo Francesco Redi nell'ambito di “Io ti rispetto”, progetto di educazione civica che si propone di comunicare i valori dello sport integrando e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Macerata, esame a Brescia: "Ragazzi, credete in voi""Siamo emozionati per il traguardo dei playoff, ora siamo entrati nella fase concreta dove dobbiamo onorarli nel miglior modo possibile". Attivo il numero verde contro bullismo, Turano ai giovani: "Non chiudetevi in voi stessi, chiedete aiuto"Prosegue l’azione di sensibilizzazione promossa dalla Regione Siciliana e dall’Ufficio scolastico regionale per prevenire e contrastare i fenomeni... Argomenti più discussi: Arezzo, Bucchi applaude il Benevento: Floro Flores ha fatto qualcosa di straordinario; Serie C, Benevento-Arezzo di Supercoppa con tanti ex. In campo playoff e playout: il programma; Rigore di Salvemini, Arezzo battuto di misura a Benevento. Finisce qua la stagione del ritorno in B; Calcio, Supercoppa Serie C: Il Benevento torna al successo battendo di misura l'Arezzo grazie a un rigore realizzato da Salvemini.