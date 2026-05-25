La Coppa del Mondo di scherma 2025-2026 si è conclusa con un weekend positivo per l’Italia. Nell’ultima tappa, gli atleti italiani hanno conquistato medaglie e risultati importanti, confermando la buona performance della squadra. Le competizioni si sono svolte nel rispetto del calendario previsto, con gare di spada, fioretto e sciabola. L’Italia ha ottenuto piazzamenti di rilievo in diverse discipline, chiudendo la stagione con un bilancio complessivamente favorevole.

Si è conclusa l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma e per l’Italia il bilancio del weekend finale è positivo. Tra Saint-Maur, Berna e Lima sono arrivate vittorie, podi e piazzamenti di prestigio che hanno confermato la competitività del gruppo azzurro in vista degli appuntamenti più importanti della stagione. Archiviato il circuito di coppa, ora l’attenzione si sposta completamente sugli Europei di giugno e sui Mondiali di luglio Il risultato più prestigioso porta senza dubbio la firma di Alberta Santuccio. La siciliana ha trionfato nella prova di Saint-Maur, conquistando il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto a Medellin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, si chiude la Coppa del Mondo con un weekend positivo per l’Italia

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Alberta, sei una sentenza! Santuccio domina anche a a Saint Maur: 2° successo consecutivo in Coppa del Mondo dopo quello di Medellin Tutti in piedi per la nostra Regina di Spade @Federscherma #ItaliaTeam x.com

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