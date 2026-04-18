Scherma super weekend di Coppa del Mondo | 39 azzurri qualificati ai tabelloni principali

In un fine settimana intenso di gare di Coppa del Mondo, l’Italia ha ottenuto la qualificazione di 39 atleti ai tabelloni principali. A Padova si sono qualificati dodici sciabolatori, al Cairo undici fiorettiste, ad Atene nove sciabolatrici e a Budapest sette spadiste. Le qualificazioni si sono svolte in diverse città e discipline, coinvolgendo un numero considerevole di atleti italiani.

Dodici sciabolatori a Padova, undici fiorettiste al Cairo, nove sciabolatrici ad Atene e sette spadiste a Budapest: Italia protagonista nelle qualificazioni. Grande presenza italiana nel super weekend internazionale di scherma. Sono ben 39 gli atleti azzurri qualificati ai tabelloni principali delle prove di Coppa del Mondo di scherma tra Padova, Il Cairo, Atene e Budapest, al termine del venerdì di preliminari che ha visto gli italiani protagonisti sulle pedane europee e internazionali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Coppa del Mondo di scherma: 24 azzurri ai tabelloni principali tra Astana, Tashkent e BudapestOtto spadiste, nove sciabolatrici e sette sciabolatori italiani qualificati per le gare decisive di sabato nelle tappe di Coppa del Mondo tra... Leggi anche: Coppa del Mondo di Scherma, il prossimo weekend tutte le armi protagoniste: 80 Azzurri in gara Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Coppa del Mondo di fioretto – Undici azzurri avanzano al tabellone principale maschile di sabato al Cairo; Scherma: Coppa del Mondo con in pedana le due stelle Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo; Coppa del Mondo, azzurri in pedana tra Padova, Cairo, Atene e Budapest; Link risultati live – Il weekend internazionale si apre con i preliminari della gara maschile al Cairo per la Coppa del Mondo di fioretto. Coppa del Mondo, azzurri in pedana tra Padova, Cairo, Atene e BudapestDodici sciabolatori azzurri a Padova, undici fiorettiste al Cairo, nove sciabolatrici ad Atene e sette spadiste a Budapest avanzano ai tabelloni principali. italpress.com Tutte le armi azzurre in pedana nel prossimo fine settimana di Coppa del MondoROMA (ITALPRESS) – Tutte le armi della scherma azzurra in pedana. Sarà un weekend intensissimo quello che da giovedì 16 a domenica 19 aprile vedrà impegnati in Coppa del Mondo i fiorettisti e le fiore ... italpress.com Diletta Leotta con la Coppa del Mondo Il Winner’s Trophy della FIFA World Cup 2026 ha fatto tappa anche nella sede DAZN di Milano. A condurre l’evento, Diletta Leotta, in vista della competizione che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada - facebook.com facebook Mondiali FIFA 2026, Azzi: “Sarà una Coppa del Mondo XXL in streaming con DAZN” x.com