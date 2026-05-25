Le sciabolatrici italiane si sono classificate al quinto posto nella prova a squadre della Coppa del Mondo di Lima, ultima tappa della stagione 2025-2026. La squadra neutrale ha vinto la competizione. La gara si è svolta questo fine settimana sulla pedana peruviana.

Termina al quinto posto la prova a squadre della Nazionale femminile di sciabola, impegnata questo fine settimana sulla pedana di Lima, in Perù, teatro dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma. Le nostre ragazze sono infatti uscite di scena ai quarti di finale, cedendo il passo all’iper competitiva Francia, testa di serie numero uno. Dirottate nel tabellone dei piazzamenti, le schermitrici seguiti dal CT Andrea Aquili hanno ottenuto il miglior risultato possibile battendo prima la Germania per 45-39 e poi l’Azerbaijan con il punteggio finale di 45-42, conducendo complessivamente due buoni assalti. La vittoria è andata invece alla squadra neutrale, la quale ha sconfitto per 45-43 le transalpine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma: le sciabolatrici azzurre in top 5 alla Coppa del Mondo di Lima. Vince la squadra neutrale

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