Le spadiste italiane si sono aggiudicate un piazzamento sul podio nella tappa di Coppa del Mondo di Astana. Dopo il secondo posto ottenuto dalla squadra maschile, anche le donne sono salite sul podio, contribuendo alla presenza italiana in questa competizione internazionale. La gara si è svolta senza ulteriori dettagli sulla classifica finale o sui nomi degli atleti coinvolti.

Dopo il secondo posto della squadra maschile, arriva un altro podio per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di spada ad Astana. Il quartetto femminile composto da Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Lucrezia Paulis ha concluso in terza posizione. La vittoria è andata alla Corea del Sud, che ha battuto nell’ultimo atto gli Stati Uniti d’America con il punteggio di 45-34. Le azzurre erano state sconfitte in semifinale proprio dalla Corea del Sud per 45-40 al termine di una sfida che ha visto le italiane inseguire fin dai primi assalti. Il quartetto italiano si è comunque poi rifatto nella finale per il bronzo, vinta dall’Italia all’ultima stoccata per 32-31. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, le spadiste azzurre salgono sul podio in Coppa del Mondo ad Astana

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