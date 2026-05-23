Scherma | trionfo d’oro per Cantarini Bertini entra nella Top 8

Notizia in breve

Nella scherma, un atleta ha vinto la medaglia d’oro, mentre un altro è entrato tra i primi otto. Cantarini ha ottenuto il risultato grazie a una prestazione senza errori durante la gara. Bertini è riuscito a salire nella Top 8 grazie a una serie di vittorie consecutive e a una buona strategia di gara. Entrambi hanno mostrato solidità tecnica e capacità di adattamento durante l’evento.