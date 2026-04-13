Spada femminile Italia vince il Trofeo Bertinetti | Clerici conquista la Spada d’Oro

L’Italia si è aggiudicata il Trofeo Bertinetti nella 58ª edizione del torneo internazionale di scherma a Vercelli. La schermitrice italiana ha vinto la competizione nella categoria della spada femminile, ottenendo la Spada d’Oro. La Svizzera si è classificata seconda e l’Ungheria terza. La manifestazione si è svolta nel fine settimana, attirando atleti da diversi paesi.

Successo azzurro nella 58ª edizione del prestigioso torneo internazionale disputato a Vercelli. Seconda la Svizzera, terza l’Ungheria. L’Italia conquista la 58ª edizione del Trofeo Marcello e Franco Bertinetti di spada femminile a squadre, andato in scena a Vercelli. Il quartetto azzurro ha superato la Svizzera vincendo tutti e tre gli assalti della competizione, confermando l’alto livello della scherma italiana in ambito internazionale. La sfida decisiva si è disputata nella suggestiva cornice del Teatro Civico, tradizionale sede dell’ultimo atto della manifestazione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Coppa del Mondo di Spada, tris per l’Italia Femminile: Rizzi d’oro, Santuccio d’argento e Fiamingo di bronzoWuxi – L’Italia della spada femminile ha scritto la storia: oro, argento e bronzo nella Coppa del Mondo di Wuxi.

Coppa del Mondo di Spada, l’Italia Femminile sul podio: arriva la medaglia di bronzoWuxi, 8 febbraio 2026 – Seconda giornata di gare e quarta medaglia per l’Italia della spada femminile nella prova di Coppa del Mondo di Wuxi.