Sabato sera a Pinarella si è verificata una rissa tra giovani in pineta. A segnalare l’incidente è stato un pensionato di Reggio Emilia, residente nella zona durante l’anno. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o cause dello scontro. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione. Nessuna informazione è stata resa nota sulle conseguenze o eventuali denunce.

Scene da Far West nella serata di sabato a Pinarella. A denunciarlo è Fabio Boschi, pensionato originario di Reggio Emilia che per gran parte dell’anno vive nella località rivierasca. "Si può dire che sia stato adottato da Pinarella – spiega Boschi – ma scene così qui è la prima volta che le vedo". Il pensionato racconta di un gruppo di ragazzi, di origine straniera, che a un certo punto hanno iniziato a minacciare i coetanei e presto dalle parole sono passati ai fatti. Uno di loro ha anche divelto un palo di un cartello all’interno della pineta e ha iniziato a rotearlo pericolosamente. "Stavo facendo una passeggiata in pineta dopo cena – racconta Boschi –, dalle parti del bagno Adriasol dove era in corso una serata discoteca con un grande flusso di ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scene da Far West a Pinarella: "Rissa tra giovani in pineta"

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