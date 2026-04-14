Rissa tra giovanissimi Mosco | Padova non può svegliarsi ogni domenica con scene da far west

Una rissa violenta tra gruppi di giovani si è verificata sabato 11 aprile intorno alle 23 in piazza dei Signori, nel centro di una città nota per il suo patrimonio storico. L’evento ha suscitato attenzione e discussioni sulla sicurezza pubblica, soprattutto nelle zone più frequentate di sera. Testimoni riferiscono che l’alterco si è trasformato in una colluttazione aspra, coinvolgendo più persone. Nessun dettaglio è stato fornito sui responsabili o sulle conseguenze per le parti coinvolte.

Una rissa feroce tra bande di giovanissimi, esplosa sabato 11 aprile attorno alle 23 in piazza dei Signori, riaccende il dibattito sulla sicurezza nel cuore della città del Santo. Le immagini e i racconti di quanto accaduto in pieno centro hanno immediatamente alimentato preoccupazione e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Via Toledo, scene da Arancia Meccanica nella notte tra sabato e domenica VIDEO - Rissa tra giovanissimi in centro tra via Mazzini e via OberdanRissa in centro storico tra via Mazzini e via Oberdan nella serata di sabato 21 febbraio.