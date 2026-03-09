Rissa furibonda tra giocatori durante la partita Scene mai viste | record di 23 espulsi in Brasile

Durante una partita in Brasile tra Cruzeiro e Atletico Mineiro a Belo Horizonte, è scoppiata una rissa furibonda tra i giocatori. La scena ha visto calci, spintoni e pugni a raffica, coinvolgendo tutti i presenti sul campo. La violenza ha portato all’espulsione di 23 giocatori, un record per il torneo brasiliano. La partita si è conclusa con scene mai viste prima nel calcio nazionale.

È successo nei minuti finali del match di calcio tra Cruzeiro e Atletico Mineiro, disputato a Belo Horizonte. Il calciatore Hulk: "È deplorevole, non ho mai visto una violenza del genere" Calci, spintoni e pugni a raffica. Tutti contro tutti. Una maxi rissa è scoppiata in campo durante una partita di calcio in Brasile, tra i giocatori di Cruzeiro e Atletico Mineiro, disputata a Belo Horizonte. È successo durante la vittoria per 1-0 del club del Cruzeiro nella finale del campionato Mineiro. Sedati a fatica gli animi, l'arbitro ha espulso ben 23 giocatori.

