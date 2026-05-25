Un’indagine ha portato all’arresto di due persone coinvolte in una truffa da 4 milioni di euro. Le autorità hanno scoperto un sistema ideato per ottenere risarcimenti assicurativi indebiti, partendo da anomalie interne. Le indagini sono durate alcuni mesi, durante i quali sono stati sequestrati documenti e materiale informatico. Le persone arrestate sono accusate di aver organizzato e gestito il meccanismo fraudolento.

Un’indagine partita da alcune anomalie interne e che, nel giro di mesi, avrebbe portato alla scoperta di un sistema studiato per ottenere risarcimenti assicurativi indebiti. Al centro dell’inchiesta ci sono quattro persone, tra cui tre agenti della Polizia di Stato, finite agli arresti domiciliari nella mattinata di oggi. Il provvedimento è stato disposto dal gip nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al falso e alla simulazione di reato. Le misure cautelari sono state eseguite dagli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Scandalo in Italia: truffa da 4 milioni. Arrestati proprio loro

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