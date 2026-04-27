Un’indagine legata al calcio di Serie A si è ampliata, coinvolgendo ora altri due individui nel settore arbitrale. Le autorità hanno aperto nuovi fascicoli e stanno approfondendo le accuse nei confronti di queste persone, che risultano essere state identificate come parte del procedimento. La situazione si sta complicando, con dettagli che emergono man mano che le indagini procedono, mentre si cercano elementi per chiarire il ruolo di ciascuno.

L’indagine che coinvolge il settore arbitrale italiano si allarga e assume contorni più complessi rispetto alle prime ricostruzioni. La Procura di Roma sta approfondendo una serie di episodi e di presunte condotte che, secondo gli inquirenti, potrebbero aver inciso sulla regolarità di alcune procedure e sulla corretta gestione di determinati momenti chiave legati alle decisioni di gara. Al centro del fascicolo non ci sarebbero più soltanto Gianluca Rocchi, designatore per Serie A e Serie B, e Andrea Gervasoni. Nelle ultime ore, infatti, il perimetro dell’inchiesta si sarebbe ampliato toccando anche figure operative tra campo e sala video, alimentando l’attenzione sul rapporto tra direzione di gara e supporto tecnologico.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Scandalo in Serie A, ci sono altri due indagati: “Proprio loro!”

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