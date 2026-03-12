Oggi si è spento a 76 anni Enrica Bonaccorti, conduttrice nota nel mondo dello spettacolo. La sua scomparsa avviene poche ore dopo la notizia di una truffa da 100 milioni di euro coinvolgente Mediaset. La donna, nel 2024, aveva ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas. La vicenda del caso scandalo e la sua morte sono state riportate dai media nei giorni scorsi.

È morta oggi 12 marzo Enrica Bonaccorti. La conduttrice aveva 76 anni, nel 2024 le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Grande protagonista in Rai e Mediaset, è stata protagonista in carriera di uno degli episodi più discussi della televisione italiana. In una puntata del programma Non è la Rai nei primi anni Novanta, durante il gioco del Cruciverbone, uno dei momenti più seguiti della trasmissione, si verificò un episodio in diretta che suscitò polemiche, sospetti di irregolarità e persino un procedimento giudiziario. L’episodio entrò rapidamente nella storia della televisione italiana e rimane ancora oggi uno dei casi più citati quando si parla di possibili truffe nei giochi televisivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Enrica Bonaccorti e la truffa da 100 milioni, il caso scandalo in casa Mediaset

Nel novembre del 1986, la televisione italiana fu teatro di un evento senza precedenti che si trasformò, nel giro di pochissimi minuti, in un grave...

Leggi anche: Quando Enrica Bonaccorti fermò tutto: lo scandalo del Cruciverbone che fece storia in TV

