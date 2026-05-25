Scafati al Palazzetto dello Sport l’inclusione si gioca con il cuore

Al Palazzetto dello Sport di via della Resistenza si svolge l’evento “Insieme sotto lo stesso infinito”, organizzato dal I Circolo Didattico Statale “Anna Ferrara”. L’evento si tiene questa mattina e domani mattina ed è dedicato a promuovere sport, musica e inclusione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Stamattina e domani mattina il Palazzetto dello Sport di Via della Resistenza diventa il centro di “Insieme sotto lo stesso infinito”, l’evento organizzato dal I Circolo Didattico Statale “Anna Ferrara” per unire sport, musica e inclusione. Protagonisti saranno gli alunni della scuola primaria, coinvolti in una due giorni di attività pensate per favorire la partecipazione di tutti, senza distinzioni. L’iniziativa nasce per celebrare i valori della Giornata dell’Autismo e si svolge grazie all’ospitalità del Dirigente scolastico Formisano dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Anardi”. Il programma alterna momenti musicali e giochi della tradizione popolare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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