Al Miles Jazz Club tornano le notti cubane | concerto omaggio ai Buena Vista Social Club

Al Miles Jazz Club si terrà una serata dedicata alla musica cubana, con un concerto che rende omaggio ai Buena Vista Social Club. L’evento porta sul palco artisti che interpretano i classici del repertorio cubano, offrendo un’esperienza che ricrea le atmosfere calde e coinvolgenti di L’Avana. La serata si inserisce nel calendario del locale, noto per ospitare musica dal vivo di vario genere.

Le calde atmosfere cubane arrivano al Miles Jazz Club con un coinvolgente omaggio al Buena Vista Social Club. Un viaggio tra sonorità senza tempo, ritmi avvolgenti e melodie che profumano di Havana, tra son cubano, bolero e latin jazz. Una serata tutta da vivere, tra groove, passione e vibrazioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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