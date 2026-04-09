Cineteatro Metropolitano | concerto Blaskom Band il 10 aprile

Il Cineteatro Metropolitano ospiterà il concerto della Blaskom Band il 10 aprile. La serata intitolata “Cosa succede in città?” sarà dedicata a musica rock e al racconto della memoria e dell’identità reggina. L’evento prevede l’esibizione della band e si propone di offrire un momento di intrattenimento e riflessione sulla storia locale attraverso la musica dal vivo.

Rock, memoria e identità reggina: al Cineteatro Metropolitano arriva “Cosa succede in città?”. Una serata che unisce energia, memoria e appartenenza. È questo il clima che si prepara a vivere il Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria, dove venerdì 10 aprile, alle 20.30, andrà in scena “Cosa succede in città?”, nuovo appuntamento della rassegna Un palco per la città. Un titolo che richiama Vasco Rossi e, insieme, un’epoca: quella della Reggio degli anni Ottanta, fatta di musica, locali, storie e piccoli miti cittadini. Blaskom Band: il rock come identità. Sul palco ci saranno i Blaskom Band, formazione guidata da Edoardo Pedà, figura simbolo del rock reggino. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Cineteatro Metropolitano: concerto Blaskom Band il 10 aprile Leggi anche: Sanremo siamo noi, show al Cineteatro Metropolitano “L’Amico dei Sogni”: al Cineteatro Metropolitano risate assicurate con Gisonna e LauratoSarà un fine settimana all’insegna della comicità quello in programma al Cine-Teatro Metropolitano, che sabato 28 marzo alle 21 ospiterà due volti...