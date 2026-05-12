ludovico sta facendo il giro del mondo in bici

Ludovico Muretti sta percorrendo il giro del mondo in bicicletta, vivendo con circa quattro euro al giorno. Durante il suo viaggio, chiede alle persone di poter dormire nei loro giardini. L’impresa di Ludovico coinvolge diverse nazioni e comunità, e lui condivide la sua esperienza attraverso i social e incontri diretti. La sua avventura è iniziata alcuni mesi fa, e continua a spostarsi tra continenti e culture diverse.

“Vivo con 4 euro al giorno, chiedo alla gente di dormire nel loro giardino” Ludovico Muretti si sta cimentando con un’avventura impegnativa, ma decisamente entusiasmante. Il 19enne non è nuovo a imprese coraggiose. A gennaio è partito da Cermenate in provincia di Como alla volta di Lisbona: circa 2600 Km in 45 giorni, tutto pedalando a bordo della sua bicicletta. Ma quello era solo l’inizio, era la preparazione a ben altro. Stavolta, infatti, l’instancabile appassionato di paracadutismo e due ruote, ha intrapreso un viaggio ancora più ambizioso: il giro del mondo in bicicletta. E, va da sé,.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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