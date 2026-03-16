Bergomi esalta la Juve | Il bel gioco lo sta facendo anche da prima ora senza Champions si vede ancora meglio
Beppe Bergomi ha commentato il modo in cui la Juventus gioca, sottolineando che il team mostrava già buone qualità anche prima e che, con l’eliminazione dalla Champions, queste caratteristiche risultano ancora più evidenti. Il suo commento si concentra sullo stile di gioco della squadra, senza approfondire altri aspetti o motivazioni dietro alle scelte tecniche.
Beppe Bergomi ha esaltato il gioco della Juventus, che però a suo dire si vedeva già da tempo. Vediamo che cosa ha detto l’ex difensore. Beppe Bergomi a Sky Sport ha commentato il gioco della Juventus. Di seguito le parole del campione del mondo 1982. ULTIMISSIME JUVE LIVE LE PAROLE DI BERGOMI – « Bel gioco della Juve? Non lo sta facendo da adesso, lo ha fatto anche prima. Ora ha la settimana libera, senza Champions, e si vede ancora meglio. Cambiaso e McKennie spesso erano dentro il campo: questi movimenti permettevano di destrutturare la difesa avversaria. Guardate anche la posizione di Locatelli, che si è vista anche contro il Parma, e poi gli altri cinque giocatori offensivi vanno a riempire il centro del campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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