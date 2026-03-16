Beppe Bergomi ha commentato il modo in cui la Juventus gioca, sottolineando che il team mostrava già buone qualità anche prima e che, con l’eliminazione dalla Champions, queste caratteristiche risultano ancora più evidenti. Il suo commento si concentra sullo stile di gioco della squadra, senza approfondire altri aspetti o motivazioni dietro alle scelte tecniche.

Beppe Bergomi ha esaltato il gioco della Juventus, che però a suo dire si vedeva già da tempo. Vediamo che cosa ha detto l’ex difensore. Beppe Bergomi a Sky Sport ha commentato il gioco della Juventus. Di seguito le parole del campione del mondo 1982. ULTIMISSIME JUVE LIVE LE PAROLE DI BERGOMI – « Bel gioco della Juve? Non lo sta facendo da adesso, lo ha fatto anche prima. Ora ha la settimana libera, senza Champions, e si vede ancora meglio. Cambiaso e McKennie spesso erano dentro il campo: questi movimenti permettevano di destrutturare la difesa avversaria. Guardate anche la posizione di Locatelli, che si è vista anche contro il Parma, e poi gli altri cinque giocatori offensivi vanno a riempire il centro del campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bergomi esalta la Juve: «Il bel gioco lo sta facendo anche da prima, ora senza Champions si vede ancora meglio»

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