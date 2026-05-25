Sasso contro il filobus sulla Strada parco | paura a bordo indagini in corso

Da abruzzo24ore.tv 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un filobus sulla Strada parco, vicino alle Naiadi, è stato colpito da un sasso. Il vetro lato guida è stato danneggiato, con frammenti sul conducente. Si sono verificati momenti di paura a bordo, e sono in corso indagini per identificare chi ha lanciato l’oggetto. Non si registrano feriti.

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Pescara - Il mezzo è stato colpito vicino alle Naiadi: vetro danneggiato dal lato guida, frammenti sul conducente e richiesta urgente di sicurezza. Paura sulla Strada parco a Pescara, dove un filobus è stato colpito dal lancio di una grossa pietra mentre si trovava nei pressi della fermata in corrispondenza del centro sportivo Le Naiadi. L’episodio, avvenuto giovedì intorno alle 18, è ora al centro degli accertamenti delle forze dell’ordine, chiamate a chiarire la dinamica e a individuare il responsabile. Secondo quanto riferito da Giammaria Ferrante, coordinatore della Filt Cgil Pescara, il sasso avrebbe centrato il vetro sul lato del conducente. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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