Sasso contro il filobus sulla Strada parco | paura a bordo indagini in corso
Un filobus sulla Strada parco, vicino alle Naiadi, è stato colpito da un sasso. Il vetro lato guida è stato danneggiato, con frammenti sul conducente. Si sono verificati momenti di paura a bordo, e sono in corso indagini per identificare chi ha lanciato l’oggetto. Non si registrano feriti.
Pescara - Il mezzo è stato colpito vicino alle Naiadi: vetro danneggiato dal lato guida, frammenti sul conducente e richiesta urgente di sicurezza. Paura sulla Strada parco a Pescara, dove un filobus è stato colpito dal lancio di una grossa pietra mentre si trovava nei pressi della fermata in corrispondenza del centro sportivo Le Naiadi. L’episodio, avvenuto giovedì intorno alle 18, è ora al centro degli accertamenti delle forze dell’ordine, chiamate a chiarire la dinamica e a individuare il responsabile. Secondo quanto riferito da Giammaria Ferrante, coordinatore della Filt Cgil Pescara, il sasso avrebbe centrato il vetro sul lato del conducente. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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