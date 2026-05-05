Il comitato ' Strada Parco' torna all' attacco | Sul filobus mancano i dati reali sull' incremento dei passeggeri

Il comitato 'Strada Parco' ha criticato nuovamente i dati forniti da Tua riguardo alla filovia, evidenziando che mancano informazioni dettagliate sull’aumento effettivo dei passeggeri. Recentemente, Tua ha annunciato di aver raggiunto il record di oltre ottomila passeggeri in un singolo giorno. La questione riguarda la trasparenza e la completezza delle statistiche sui flussi di utenti della linea di trasporto pubblico.

Nuovo affondo del comitato “Strada Parco Bene Comune” sulla filovia. Al centro del dibattito, stavolta, i dati presentati di recente da Tua, secondo cui è stato superato il record degli ottomila passeggeri in una sola giornata.“Il report di Tua - sottolinea il presidente del comitato, Ivano.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Il filobus supera la soglia degli 8mila passeggeri in un solo giornoLa filovia V1 “La Verde” raggiunge un nuovo e significativo traguardo: più di 8mila passeggeri trasportati in una sola giornata. Atletica leggera - Strada. Due biancoverdi sul podio a Massa. Bene il Parco ai regionali dei 10 kmSul podio due atleti del Gp Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli nel campionato toscano assoluto dei 10 chilometri su strada a Marina di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il sindaco Masci sul filobus: Al lavoro per farlo arrivare fino alla rotatoria di via Vittoria Colonna; La strada contestata: Basta costruire ancora; Caos a Parco Leonardo: occupanti minacciano i residenti e lanciano bottiglie e reti del letto dalle finestre (video); Montesilvano diventa capitale mondiale del paraciclismo: in arrivo la 1ª Coppa del Mondo. Il comitato 'Strada Parco' torna all'attacco: Sul filobus mancano i dati reali sull'incremento dei passeggeriIl report di Tua non fornisce alcun dato sul reale incremento del numero dei passeggeri calcolato al netto dell’utenza abituale delle linee soppresse o ridotte nel numero delle corse ... ilpescara.it Parco Museo Virgilio - FORTE di PIETOLE (accesso da Borgo Virgilio – Strada del Corriere) è visitabile la domenica e festivi infrasettimanali dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Per informazioni: [email protected] - facebook.com facebook