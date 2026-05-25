Un analista critica le dichiarazioni di un dirigente energetico, affermando che le parole sul gas russo non hanno generato un dibattito reale. Secondo l’esperto, l’Unione Europea si è mostrata miope nel ritenere di poter fare a meno di Mosca, mentre la Commissione europea perde tempo e gli Stati membri agiscono autonomamente. Le parole del dirigente non hanno portato a decisioni concrete, e le azioni degli Stati si svolgono senza coordinamento centrale.

L’analista: «Le parole di Descalzi sul gas russo non hanno nemmeno aperto un dibattito La Commissione perde tempo e i singoli Stati europei si muovono per proprio conto». «Una crisi come quella di Hormuz doveva essere messa in conto. È stato riduttivo e miope pensare che l’area dove transita il grosso delle forniture di greggio mondiale potesse essere immune da squilibri geopolitici e che, chiusi i rubinetti della Russia, si potessero compensare facilmente i mancati approvvigionamenti, rivolgendosi altrove. Un altrove che secondo Bruxelles avrebbe dovuto essere immutabile nel tempo». Francesco Sassi, professore in geopolitica dell’energia all’Università di Oslo, fa uno scenario delle prospettive del conflitto nel Golfo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sassi: «L’Ue è stata miope a credere di poter fare a meno di Mosca»

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