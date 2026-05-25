Il 2 giugno alle 16.00, i Giardini botanici Caneva a Sarzana ospiteranno l’apertura della terza edizione dello Spazio Verde Festival. L’evento si svolgerà nei giardini e durerà tutto il giorno. Tra le attività previste ci saranno esibizioni di musica antica e esposizioni di piante preistoriche. La manifestazione coincide con la Festa della Repubblica e si svolge in un’area dedicata alla natura e alla cultura.

Martedì 2 giugno, alle ore 16.00, i Giardini botanici Caneva di Sarzana ospiteranno l’apertura della terza edizione dello Spazio Verde Festival in occasione della Festa della. La manifestazione, situata in Via Berghini 4, mira a esplorare il legame profondo tra l’ecosistema terrestre e la ricerca antropologica di un equilibrio personale con la natura. L’evento nasce dalla volontà di approfondire i temi della sostenibilità planetaria e degli equilibri ambientali attraverso una proposta che intreccia scienza botanica e riflessione umana. Per gli organizzatori, l’obiettivo è offrire ai visitatori uno spazio dove ritrovare una sintonia autentica con se stessi e con il mondo naturale che ci circonda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarzana: musica antica e piante preistoriche allo Spazio Verde Festival

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