Sarri sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta | accordo raggiunto

L’Atalanta ha concluso l’accordo con Maurizio Sarri per la guida tecnica della squadra. L’ormai ex allenatore della Lazio firmerà nei prossimi giorni e assumerà il ruolo di tecnico nerazzurro. L’obiettivo è avviare un nuovo ciclo sportivo con il tecnico toscano sulla panchina. La società ha ufficializzato il passaggio e si prepara a presentare il nuovo allenatore nei prossimi giorni.

L’ Atalanta riparte da Maurizio Sarri. La Dea ha infatti definito l’ingaggio dell’ormai ex tecnico della Lazio che nei prossimi giorni diventerà a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Dea, pronto a salire al timone della formazione nerazzurra per dare il la ad un nuovo ciclo sportivo. Secondo quanto riferito da Sky, le parti hanno raggiunto un’intesa di massima su un contratto che legherà Sarri al club orobico per le prossime tre stagioni, in attesa di mettere nero su bianco un accordo che sarà valido fino all’estate del 2029. In Serie A, Sarri ha guidat il Napoli dal 2015 al 2018, prima di approdare alla Juventus nella stagione 201920, culminata con la vittoria dello Scudetto, suo unico trofeo conquistato da allenatore insieme all’Europa League col Chelsea. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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MAURIZIO SARRI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DELLATALANTA. IL NAPOLI VIRA SU VINCENZO ITALIANO

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Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell' @Atalanta_BC. @SkySport x.com

Accordo raggiunto, Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell’AtalantaDefiniti i dettagli, l’ormai ex tecnico della Lazio sostituirà Palladino. In carriera ha vinto un’Europa League con il Chelsea e uno Scudetto con la Juve. ecodibergamo.it

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