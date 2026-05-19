Lotito aspetta che Sarri decida il suo futuro e faccia un passo indietro

Il futuro di Maurizio Sarri come allenatore è ancora da definire e la sua decisione finale dipende da un confronto con la dirigenza. Intanto, il club sta valutando le opzioni per la prossima stagione e si sta preparando a eventuali cambiamenti nella guida tecnica. La stessa società ha già avviato alcuni incontri con i rappresentanti dell’allenatore per discutere di un possibile rinnovo o di altre soluzioni. La situazione rimane in attesa di sviluppi concreti.

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Maurizio Sarri è un forte candidato per la panchina del Napoli in vista della prossima stagione. I rapporti con il presidente della Lazio Claudio Lotito sono ormai ai ferri corti e il tecnico sarebbe disposto a tornare sulla panchina azzurra, dove è stato vicino alla vittoria di uno scudetto nella stagione 2017-18. Tuttavia, c’è anche l’Atalanta che lo vorrebbe, dati anche i buoni rapporti con il ds Cristiano Giuntoli. Lotito aspetta che Sarri decida il suo futuro. Fatto sta che Lotito non vuole trattene Sarri alla Lazio e attende di sapere cosa vorrà fare del suo futuro. Il Messaggero scrive: “Io resisto da 22 anni. Sarri ne ha altri due di contratto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lotito aspetta che Sarri decida il suo futuro e faccia un passo indietro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sarri aspetta l’incontro Conte-ADL per conoscere il suo futuroIl tecnico Maurizio Sarri è in attesa di notizie da Napoli, dove ci sarà l’atteso summit tra Antonio Conte ed il patron azzurro De Laurentiis, per... Dimissioni Gravina, Lotito passa all’azione: spunta la raccolta firme per spingere il presidente FIGC al passo indietroMercato Juve, fari puntati su Darwin Nunez: l’attaccante resta nel mirino ma l’operazione è complicata! Il motivo Calciomercato Atalanta, clamoroso... Lazio, tutti i nomi per la panchina dopo Sarri: Palladino, Conceicao, Gattuso e non soloLazio da casting, Lotito inizia a valutare altri scenari <>La svolta solo dopo il vertice tra Mau e il presidente ... corrieredellosport.it Lotito: Sarri ha ancora due anni con la Lazio, ma nessuno è indispensabileLe parole del presidente biancoceleste dopo il derby perso: Stagione assurda, non ho mai visto nulla di simile ... corrieredellosport.it