Il presidente della società calcistica ha dichiarato che l’allenatore ha un contratto in essere e che, in caso di partenza, bisogna chiederlo a lui. Ha ricordato le sei vittorie ottenute e il ritorno in competizioni europee come risultati raggiunti sotto la sua guida, aggiungendo che una stagione meno positiva può capitare. Inoltre, ha affermato di considerare anche altre opzioni per il futuro, incluso il mercato estero. La situazione tra club e allenatore rimane sotto osservazione.

Sarri conteso da Atalanta e Napoli. Sì, ma prima deve liberarsi dalla Lazio. E non sarà un’operazione semplicissima. A ricordarlo ha provveduto ieri Claudio Lotito: "Sarri ha un contratto con la Lazio. Va via? Chiedete a lui. Io so solo che ha un accordo in essere con noi (con scadenza 2028, ndr)". Confermato, quindi, che dovrà essere l’allenatore a fare la prima mossa, sostanzialmente a rassegnare le dimissioni. A quel punto scatterà la trattativa per una transazione nella quale il club potrebbe chiedere un risarcimento al tecnico (sotto forma di mensilità a cui rinunciare). Alla fine un accordo si troverà, ma ci sarà comunque da trattare. Lotito intanto si sta già guardando attorno alla ricerca di un sostituto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lotito blocca Sarri. E per il futuro guarda all'estero

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