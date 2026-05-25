Un uomo ha dichiarato in televisione che la famiglia tornerà più unita e innamorata di prima. La sua affermazione riguarda una possibile ripresa o ricostruzione familiare. La dichiarazione si concentra su un nuovo inizio, senza dettagli su circostanze specifiche o motivazioni. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo a eventi o situazioni che possano aver portato a questa dichiarazione pubblica.

«Torneremo più uniti e innamorati di prima». Papà Nathan Trevallion parla di nuova partenza, di amore, di famiglia. E lo fa in tv, intervistato da Fuori dal Coro di Mario Giordano. Sguardo pieno di sentimento, caffettiera sul fornello, vaso di fiori sul tavolo della cucina, come nella più iconica delle famiglie alla Mulino Bianco. Forse stavolta ci siamo e la famiglia del bosco potrà tornare unita davvero. «Catherine è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli - è convinto Nathan - Questa prova ci ha reso più uniti, più innamorati e forti di prima. Appena i bambini torneranno a casa li porteremo in spiaggia. Ricominceremo a vivere». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Saremo più uniti di prima". Papà Nathan sogna in tv

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