Dopo il caso della famiglia nel bosco, il padre ha dichiarato che l’esperienza ha rafforzato i legami familiari. Ha riferito che i bambini desiderano tornare a casa e ha parlato di un percorso di incontri protetti per ricostruire una nuova quotidianità. La famiglia sta affrontando il processo di reinserimento, con l’obiettivo di riprendere le abitudini precedenti. Nessuna informazione su eventuali indagini o altre persone coinvolte è stata resa nota.

Il padre racconta il momento vissuto dalla famiglia: “I bambini vogliono tornare a casa”. E guarda già al futuro tra incontri protetti e una nuova quotidianità. Dopo settimane segnate dall’attenzione mediatica e dalla separazione dai figli, arriva un messaggio dalla famiglia nel bosco che prova a spostare il racconto su un terreno diverso. A parlare è Nathan Trevallion, che in un’intervista rilasciata alla trasmissione Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano, ha raccontato come sta vivendo questo periodo insieme alla moglie e quali siano oggi le sue priorità. Al centro delle sue parole non ci sono polemiche o ricostruzioni, ma il desiderio dichiarato di riportare al centro il benessere dei figli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Questa prova ci ha reso più uniti’: le parole di Nathan dopo il caso della famiglia nel bosco e il messaggio a Catherine

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