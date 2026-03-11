L’arcivescovo pacifista | Il Papa osi di più condanni apertamente i raid degli Stati Uniti

L’arcivescovo pacifista ha chiesto pubblicamente al Papa di adottare un tono più deciso e di condannare apertamente i raid condotti dagli Stati Uniti. La Santa Sede ha espresso una posizione chiara contro le azioni militari degli Usa, distinguendosi dalla voce ufficiale del Papa. La richiesta si rivolge a un maggior impegno da parte del pontefice nel condannare le operazioni militari statunitensi.

Più che la voce del Papa è quella della Santa Sede a levarsi netta contro la torsione bellicistica degli Usa. Il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, declinato l'invito della Casa Bianca a partecipare al Board of peace, sui raid statunitensi in Iran si è detto preoccupato: "Le guerre preventive rischiano di incendiare il mondo". Leone XIV condanna, richiama alla diplomazia, ma non cita mai Washington o Trump. La sua voce "è un po' afona", tanto che "non è da escludere ed è auspicabile un maggiore coraggio" nella denuncia della "democrazia impazzita Usa". A dirlo l'arcivescovo di Manfredonia, Francesco Moscone (in foto) che porta a galla l'inquietudine del cattolicesimo pacifista.