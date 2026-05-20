I The Appetizers sono un gruppo musicale formato da cinque membri, recentemente uscito con il loro secondo album intitolato “Keep your step”, pubblicato dall’etichetta romana Killer Groove. La band, che propone un sound reggae caratterizzato da sonorità solari, si esibisce in diverse location, anche a breve distanza da Milano. La loro musica unisce ritmi vivaci e atmosfere rilassate, creando un’atmosfera di condivisione tra pubblico e artisti. L’attività della band si inserisce nel panorama musicale attuale, mantenendo un legame con le radici del reggae giamaicano.

Milano, 20 maggio 2026 – Sapessi com’è strano suonare reggae poco sopra Milano. I The Appetizers sono un combo formato da cinque elementi, freschi di uscita con il loro secondo disco “Keep your step” sull’etichetta romana Killer Groove. Claudio (voce e chitarra), Luca (basso e voce), Matteo (chitarra e voce), Ale (batteria e percussioni), Alessandro (tastiere) vengono tutti da quell’area all’incrocio fra più province (Milano, Como, Varese e Brianza) non precisamente noto per atmosfere e paesaggi in stile Kingston. E allora sole e mare bisogna inventarseli a colpi di ritmi in levare e ritornelli dancefloor friendly. Parto con una domanda da... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - The Appetizers, il reggae con il sole in tasca: “Ballo ed emozioni condivise, la musica giamaicana non tramonterà mai”

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