Martinsicuro | via al piano estate 2026 tra cultura e tradizioni

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Martinsicuro prende il via il piano estate 2026, un calendario che combina eventi culturali e tradizioni locali. Tra le iniziative in programma ci sono una rassegna letteraria chiamata Neon, con autori ancora da annunciare, e concerti di artisti di musica dal vivo previsti per agosto. La manifestazione si sviluppa lungo tutta la stagione estiva, coinvolgendo diverse location della città.

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? Punti chiave Chi sono gli autori che animeranno la rassegna letteraria Neon?. Quali grandi nomi della musica terranno il palco ad agosto?. Come cambierà l'offerta turistica tra sport, cultura e tradizioni?. Quale impatto avrà questo programma sul commercio locale della zona?.? In Breve Rassegna Neon il 14 e 18 giugno e 13 e 22 luglio.. Rievocazione Segura Tempora con il Comune di Colonnella il 17, 18 e 19 luglio.. Concerto di Ron per Ferragosto e musica K-Pop il 21 luglio.. Giochi Nazionali Tiezzi di pattinaggio dall'11 al 13 giugno.. Sabato 9 maggio, presso l’hotel La Villa nella frazione di Villa Rosa, l’amministrazione di Martinsicuro ha svelato il calendario delle attività estive 2026 per presentare un programma che intreccia cultura, musica, sport e tradizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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