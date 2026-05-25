Sant’Angelo Montegrillo ha vinto la finale della Raffa e conquistato il titolo di campione nazionale e la Fib Top Team. La squadra ha ottenuto la vittoria contro gli avversari, portando a casa il trofeo. La manifestazione si è svolta in un’arena affollata, con i giocatori che si sono sfidati in una partita combattuta fino all’ultimo colpo. La vittoria è stata celebrata dai tifosi presenti in tribuna.

I perugini della Fashion Service Sant’Angelo Montegrillo si prendono la scena nella Raffa 2026, conquistando lo scudetto al termine di una Final Four praticamente perfetta: il netto 5-1 inflitto ai milanesi della MP Filtri Caccialanza racconta di una prestazione dominante. Un trionfo che vale anche il riconoscimento di FIB TOP TEAM della settimana. A raccontare la gioia è Marco Cesini, allenatore della Sant’Angelo Montegrillo: “Sono veramente soddisfatto del rendimento dei miei ragazzi. Non era semplice confermare la prima posizione e ci siamo preparati al meglio, anche sotto l’aspetto mentale, perché primeggiare nella regular season non significa automaticamente alzare il trofeo finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sant’Angelo Montegrillo domina la Raffa: scudetto e Fib top team

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

BRB Ivrea, sesto scudetto di fila nel volo maschile e dominio indiscusso: è la nuova FIB Top TeamIl team di Ivrea ha conquistato il suo sesto titolo consecutivo nel settore maschile, confermando la propria supremazia.

Bocce: Gaglianico ferma la BRB, vede le Final Four ed è ancora FIB Top TeamNel campionato di bocce, Gaglianico ottiene un pareggio di 12-12 contro la capolista BRB, confermando la sua posizione come secondo FIB Top Team...

Argomenti più discussi: Indisponibili Serie A: infortunati e squalificati della 37ª giornata; Bocce, a San Benedetto domina Castelfidardo nella cinquantesima edizione del Gran Premio.

Sant’Angelo Montegrillo domina la Raffa: scudetto e Fib top teamPerugia festeggia il trionfo e si conferma ai vertici nazionali. Determinanti la solidità del gruppo costruito da Marco Cesini e le giocate di Giuliano Di Nicola, protagonista assoluto della stagione ... gazzetta.it

Bocce, andata del primo turno interregionale dei Campionati Italiani di Società tra La Torre Vinchiaturo e Sant’Angelo Montegrillo PerugiaSarà il bocciodromo di Vinchiaturo il teatro di una sfida di grande prestigio per le bocce molisane. Sabato 11 aprile, con inizio alle ore 10, andrà in scena l’andata del primo dei due turni ... cblive.it