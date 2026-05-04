Il team di Ivrea ha conquistato il suo sesto titolo consecutivo nel settore maschile, confermando la propria supremazia. Si tratta della tredicesima vittoria complessiva in Italia per i piemontesi, che hanno appena ricevuto il riconoscimento di FIB Top Team dopo la finale disputata ad Aosta. La squadra mantiene un dominio stabile nel campionato nazionale.

BRB Ivrea ancora sul tetto d’Italia. La formazione piemontese conquista il tredicesimo scudetto nella specialità del volo maschile, il sesto consecutivo, certificando un dominio costruito nel tempo e consolidato stagione dopo stagione. Un percorso che vale anche il riconoscimento di FIB Top Team della settimana, conquistato ad Aosta al termine della finale tricolore. Una vittoria tutt’altro che scontata, come racconta il presidente-allenatore Aldo Belazzini: “Sei campionati di fila sono tantissimi, prima o poi una sconfitta poteva arrivare. Abbiamo sofferto, all’inizio eravamo sotto 9-5, ma la prova di navette è stata decisiva: dovevamo vincerla a tutti i costi”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - BRB Ivrea, sesto scudetto di fila nel volo maschile e dominio indiscusso: è la nuova FIB Top Team

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