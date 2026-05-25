Nel fine settimana, i Carabinieri hanno condotto un’operazione a Sant’Angelo dei Lombardi, controllando oltre 300 veicoli. Sono state emesse denunce e segnalazioni tra Sant’Angelo, Andretta e aree limitrofe. L’intervento ha coinvolto controlli straordinari per verificare il rispetto delle norme e prevenire attività illecite. Nessun dettaglio su eventuali sequestri o arresti è stato comunicato.

Capri: ruba due borse “griffate”. Arrestato un 20enne dalla Polizia di Stato Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto alle varie forme di illegalità e devianza sul territorio irpino. Nel dettaglio, i militari del Comando Stazione di Sant’Andrea di Conza, congiuntamente al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 20enne di Torella dei Lombardi, ritenuto responsabile di porto abusivo di arma da taglio. Il giovane, controllato a bordo di un’auto sospetta e successivamente sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto occultato nella tasca dei pantaloni, di cui non ha saputo giustificare il porto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sant’Angelo dei Lombardi, maxi operazione dei Carabinieri: oltre 300 veicoli controllati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Clan dei Casalesi, maxi operazione dei carabinieri: oltre 150 militari in azione all’albaAll’alba di oggi, un’operazione dei Carabinieri ha portato oltre 150 militari a eseguire controlli e perquisizioni in diverse località, nell’ambito...

Controlli dei carabinieri a Secondigliano, identificate 22 persone e controllati 8 veicoliDurante un’operazione nella periferia nord di Napoli, i Carabinieri di Secondigliano hanno identificato 22 persone e controllato 8 veicoli.

Temi più discussi: È venuta a mancare Fissolo Ferrero: il cordoglio dell'amministrazione di Sant'Angelo dei Lombardi; Sant’Angelo dei Lombardi, gestione vitto Carabinieri: al lavoro per una soluzione definitiva; Sant’Angelo dei Lombardi, rissa in carcere: due detenuti feriti, scorta da cinque agenti e organici sotto pressione; Rissa tra detenuti a Sant'Angelo dei Lombardi, due feriti Archivi.

È morto monsignor Mario Milano, fino al 2011 è stato vescovo di Aversa. In precedenza aveva guidato l'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi #ANSA x.com

Rissa in carcere a Sant’Angelo dei Lombardi: due detenuti feritiDue detenuti sono rimasti feriti a seguito di una rissa scoppiata nella tarda mattinata del 18 maggio 2026 all'interno della Casa circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. L ... it.blastingnews.com

Rissa tra detenuti presso la Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi: due in ospedaleSANT’ANGELO DEI LOMBARDI- Due detenuti finiscono al Pronto Soccorso del Moscati a causa di una violenta rissa tra detenuti scoppiata nella tarda mattinata di oggi all’interno della Casa di Reclusione ... irpinianews.it