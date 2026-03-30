All’alba di oggi, un’operazione dei Carabinieri ha portato oltre 150 militari a eseguire controlli e perquisizioni in diverse località, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L’azione ha coinvolto diverse abitazioni e immobili collegati al clan dei Casalesi, senza risultare ancora noti eventuali arresti o sequestri.

Un nuovo duro colpo al clan dei Casalesi è stato messo a segno all’alba di oggi dai Carabinieri, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Nel mirino degli investigatori numerosi indagati, coinvolti in un sistema criminale articolato e radicato sul territorio. I reati contestati, a vario titolo, comprendono associazione mafiosa, concorso esterno, estorsione e usura. Tra le accuse anche riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e intestazione fittizia di beni. Contestati inoltre detenzione e porto di armi, illecita concorrenza con violenze e minacce e traffico di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Clan dei Casalesi, maxi operazione dei carabinieri: oltre 150 militari in azione all’alba

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