Durante un’operazione nella periferia nord di Napoli, i Carabinieri di Secondigliano hanno identificato 22 persone e controllato 8 veicoli. L’intervento è stato condotto congiuntamente dai militari della stazione locale, dal nucleo radiomobile e dalla compagnia Napoli Stella.

Servizio di alto impatto nella periferia nord di Napoli per i Carabinieri della stazione di Secondigliano insieme ai militari del nucleo radiomobile e della compagnia Napoli Stella. Nel corso della notte sono state identificate 22 persone e controllati 8 veicoli, di questi 5 sottoposti a fermo e 2 a sequestro. Sono 12 le contravvenzioni al Codice della strada per un totale di 59mila euro circa. Un 25enne è stato denunciato per guida senza patente con recidiva nel biennio. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Controlli dei carabinieri a Secondigliano, identificate 22 persone e controllati 8 veicoli

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