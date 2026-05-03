Sanità Parma | deficit a 13 milioni il buco si riduce del 46%

Il bilancio della sanità a Parma mostra un deficit di circa 13 milioni di euro, con una riduzione del 46% rispetto alle stime iniziali. Nei primi mesi dell’anno, i fondi provenienti dalle autorità sanitarie sono stati reintegrati, migliorando la situazione finanziaria. Le prime previsioni sulla perdita erano più alte rispetto ai dati reali, che hanno evidenziato un peggioramento minore del previsto. Restano incerte le ripercussioni sui servizi dedicati agli anziani.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il rientro dei fondi i servizi per gli anziani?. Perché le stime iniziali sulla perdita erano così distanti dalla realtà?. Quali impatti avrà il nuovo equilibrio sui bilanci dei comuni parmiani?. Come cambierà la gestione dell'assistenza domiciliare nei distretti sanitari?.? In Breve Azienda USL registra 5,2 milioni di deficit con 3,3 milioni per la non autosufficienza.. Ospedale Maggiore chiude con 7,8 milioni di perdita contro i 45 previsti.. Risorse per la non autosufficienza torneranno ai comuni dei distretti nel 2026.. La Regione Emilia-Romagna approverà i bilanci definitivi alla fine di maggio.. Le aziende sanitarie di Parma hanno chiuso i bilanci 2025 con un deficit complessivo di circa 13 milioni di euro, segnando un miglioramento del 46% rispetto ai dati del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Parma: deficit a 13 milioni, il buco si riduce del 46% Notizie correlate Leggi anche: Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioni Leggi anche: Consorzio Autostrade in bilico: in Sicilia il buco nero dei debiti vale 46 milioni Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Sanità a Parma, bilanci in ripresa: saldo negativo ridotto del 46 % rispetto al 2024; Adottati i bilanci consuntivi 2025 delle Aziende sanitarie, dati migliori rispetto alle ultime stime; La salute non si mercifica: rifondazione del Servizio Sanitario Nazionale in una prospettiva socialista. Sanità a Parma, bilanci in ripresa: saldo negativo ridotto del 46 % rispetto al 2024Prosegue il percorso di risanamento dei conti per le Aziende sanitarie di Parma con un deficit ridotto del 46%, circa 11 milioni, rispetto al 2024. Ausl e Azienda Ospedaliero-Universitaria hanno appro ... gazzettadiparma.it L’approvazione dei bilanci consuntivi 2025 evidenzia un saldo negativo ridotto del 46 % rispetto al 2024. La sanità di Parma verso il pareggio di bilancio nel 2026 TUTTI I DATI - facebook.com facebook Sanità a Parma, bilanci in ripresa: saldo negativo ridotto del 46 % rispetto al 2024 x.com