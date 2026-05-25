Sanità la protesta della Uil | Lavoratori stremati organici inadeguati e rischio clinico in aumento

La Uil denuncia condizioni di lavoro difficili nel settore sanitario, con lavoratori stremati e organici insufficienti. La protesta evidenzia un aumento del rischio clinico e la preoccupazione per la sicurezza dei pazienti. La situazione viene descritta come ormai insostenibile, con impatti sulla salute mentale e fisica degli operatori sanitari. La denuncia si concentra sulla carenza di personale e sui rischi legati alle condizioni di lavoro, sottolineando la necessità di interventi immediati.

“Una situazione diventata ormai insostenibile, che mette a rischio non solo la salute psico-fisica del personale dipendente, ma la stessa sicurezza dei pazienti”. Questo il grido d'allarme lanciato oggi dai lavoratori della sanità romagnola, riuniti in un presidio davanti alla sede dell’Ausl. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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