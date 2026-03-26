Sanità a Taranto focus su rischio clinico e responsabilità dei medici

Questa mattina si è tenuto presso l’auditorium dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto un evento formativo dedicato ai processi gestionali della colpa medica e alla responsabilità erariale dei sanitari coinvolti. L’iniziativa ha visto la partecipazione di professionisti del settore e si è concentrata sulle problematiche relative al rischio clinico e alle implicazioni legali per i medici.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolto questa mattina, giovedì 26 marzo, presso l’Auditorium del padiglione Vinci dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, l’evento formativo dal titolo “I processi gestionali della colpa medica – Responsabilità erariale dei sanitari coinvolti”. Ad aprire i lavori il Commissario Straordinario Vito Gregorio Colacicco, seguito dagli interventi del direttore della S.C. Statistica ed Epidemiologia Aldo Sante Minerba, del dottor Giovanni La Sorsa, del direttore del Rischio Sanitario e Sicurezza del Paziente Giuseppe Carbotti e della direttrice dell’Area Burocratico Legale, l’avvocata Mariangela Carulli. L’iniziativa ha avuto tra i principali obiettivi l’aggiornamento dei sanitari sulle linee guida e le buone pratiche, oltre alla condivisione di esperienze e al confronto tra professionisti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sanità, a Taranto focus su rischio clinico e responsabilità dei medici Articoli correlati Proroga a 72 anni per i medici: approvato emendamento, rischio chiusura reparti scongiurato. Focus su Calabria.La Camera dei Deputati ha approvato un emendamento al Decreto Milleproroghe che consente ai medici ospedalieri di prolungare il servizio fino ai 72... Calabria: Sanità a rischio per le possibili sanzioni Usa ai funzionari che impiegano medici cubani.Calabria a Rischio: L’Offensiva Usa Contro Cuba Minaccia la Sanità Regionale La sanità calabrese, già provata da decenni di difficoltà, si trova ora... Tutti gli aggiornamenti su Sanità a Taranto focus su rischio... Argomenti discussi: Nasce la Fisiko Longevity Clinic, nuovo centro per la medicina preventiva. Taranto. Diossina. Studio Iss su donne in età riproduttiva: Concentrazioni nella media UeI risultati dell’analisi di Iss e Asl di Taranto hanno mostrato che, per tutti gli inquinanti selezionati, tra cui diossine e policlorobifenili (PCB), le concentrazioni ematiche rilevate sono ... quotidianosanita.it Farmacie. A Taranto avviato il concorso per il decentramentoell’ambito della revisione della pianta organica il Comune di Taranto ha identificato 5 nuove sedi di incremento popolativo in cui insediare e trasferire le farmacie del Comune di Taranto. Le zone ... quotidianosanita.it