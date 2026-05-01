La Uil ha annunciato una manifestazione in piazza per chiedere un intervento immediato sulla situazione del personale sanitario. Secondo il sindacato, ci sono carenze evidenti negli organici e le graduatorie già approvate non vengono sfruttate adeguatamente. La richiesta principale riguarda un piano di reclutamento stabile e deciso, per rimediare a una condizione considerata una ferita aperta nel settore.

"Chiediamo un piano di reclutamento determinato e strutturale. È inaccettabile che, a fronte di una carenza così evidente, non si proceda con decisione allo scorrimento delle graduatorie già esistenti". Con queste parole, riferite alla carenza di personale sanitario, la Uil Fp della Romagna annuncia una manifestazione sotto la sede della direzione generale dell’ Ausl Romagna, in via Chartres 1, per il prossimo 25 maggio alle 10 del mattino. Si tratterà di "un presidio unico", scrive il sindacato in una nota, "per portare all’attenzione dei vertici aziendali e della politica il grido d’allarme che arriva dai reparti e dagli uffici". La sigla aggiunge "quest’anno la risposta sarà ancora più compatta", perché "questa azienda sono anni che non garantisce risposte".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanità, la Uil scende in piazza: "Organici, è una ferita aperta"

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